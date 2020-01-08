Рига, , 16:48 — REGNUM По меньшей мере 8,4 млн евро при оборудовании границ Латвии потрачены незаконно, говориться в заключение Госконтроли, пишет портал LSM.

Проверка выявила незаконное расходование средств в размере 7,4 млн евро на латвийско-российской границе, и, по меньшей мере, 1 млн евро и на границе Латвии с Литвой и Эстонией.

Главным образом нарушения касаются оборудование приграничной полосы: необоснованной вырубки деревьев, отсутствие учёта древесины, необоснованное расширение пограничной полосы, закупки в интересах одного участника. Кроме того, Госконтроль установил, что выделенные бюджетные средства до 31 декабря 2019 года уже полностью истрачены, между тем, полный объём работ не выполнен.

Всего на оборудование границы Латвии в 2015 — 2022 годах правительство выделило 40 млн евро.