Рига, , 16:47 — REGNUM Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что латвийские солдаты оставят Ирак в соответствии с просьбой правительства страны, сообщил портал LSM.

Латвийские военнослужащие, в количестве 6 человек, находились в Ираке в составе датского контингента в составе сил международной коалиции против Даиш (Исламское государства) по просьбе правительства этой страны. Если вслед за резолюцией парламента последует просьба покинуть территорию Ирака и от правительства этой страны, то латвийские солдаты уйдут. Пока такой просьбы ни Латвия, ни командование международной коалиции, по информации Кариньша не получали.

Латвийские военнослужащие находились на одной из военных баз, которые подверглись атаке Ирана. По словам представителя министерства обороны Каспара Галкина никто из них не пострадал.