Стамбул, Турция, , 16:49 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил солидарность с гражданами Ирака, заявление было сделано 8 января во время церемонии открытия «Турецкого потока», проходящей в Стамбуле.

«Население Ирака — наши братья, мы чувствительны к происходящему в этой стране», — отметил Эрдоган.

Напомним, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года, в ходе демонстраций погибли сотни человек. Ситуация в стране обостряется убийством ВВС США иранского генерала Касема Сулеймани, произошедшее 3 января 2020 года.

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