Стамбул, Турция, , 16:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток», событие произошло 8 января на церемонии открытия газопровода в Стамбуле.

Символический акт, суть которого заключался в поворачивании вентиля, произошел при участии также президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Напомним, «Турецкий поток» — газопровод, пролегающий по дну Черного моря и проходящий через европейскую часть Турции. Целью проекта является улучшение газоснабжения Южной и Юго-Восточной части Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин, Эрдоган, Вучич и Борисов прибыли на церемонию пуска Турецкого потока