Анкара, , 16:25 — REGNUM Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не стремится к росту напряжения в регионе Средиземноморья, однако, будет отстаивать свои интересы. Об этом 8 января он сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Стамбуле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган заявил, что Турция не допустит ущемления прав турок-киприотов, в том числе в вопросе использования ресурсов Восточного Средиземноморья.

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