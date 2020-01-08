Москва, , 16:17 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал поручение оценить уровень безопасности полетов и туризма на Ближнем Востоке, а также в регионах Персидского и Оманского заливов. Об этом сегодня, 8 января, сообщил пресс-секретарь Медведева Олег Осипов.

«Медведев поручил… оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий», — сообщил Осипов.

Уточняется, что соответствующее поручения были даны вице-премьеру Максиму Акимову, главе министерства иностранных дел России Сергею Лаврову, главе Минтранса Евгению Дитриху и главе Минэкономики Максиму Орешкину.

Кроме того, Медведев поручил подготовить все необходимые меры для безопасности граждан России «с учетом различных сценариев развития ситуации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и Иран показались на грани войны после серии инцидентов в Ираке. Сперва атаке подверглись военные базы в Ираке, на которых присутствовали американские военные. Затем США ответили атакой на военные базы шиитского ополчения в Ираке, которое имеет тесные связи с Ираном. После этого иракские шииты блокировали посольство США в Багдаде и попытались взять его штурмом. Затем американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани который прибыл в Багдад по приглашению главы иракского правительства для переговоров. На это Иран ответил ракетным ударом по двум американским базам в Ираке.