Стамбул, Турция, , 16:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин привел отношения Москвы и Анкары в качестве примера сотрудничества на благо двух народов, об этом он 8 января рассказал на церемонии открытия проекта «Турецкий поток» в Стамбуле.

Лидер России отметил, что в регионе Ближнего Востока наблюдается тенденция к обострению ситуации, однако у России и Турции есть пример иного варианта развития отношений.

«Мы с вами живем в сложном мире. В регионе, где мы находимся, наблюдаются тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры — взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы», — подчеркнул Путин.

Напомним, «Турецкий поток» — газопровод, пролегающий по дну Черного моря и проходящий через европейскую часть Турции. Целью проекта является улучшение газоснабжения Южной и Юго-Восточной части Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грецию и Северную Македонию стал поступать газ по «Турецкому потоку»