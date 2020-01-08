Берлин, , 16:13 — REGNUM В Германии заявили, что рабочий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву был запланирован задолго до убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом 8 января сообщили в Кабмине ФРГ.

Уточняется, что убийство высокопоставленного военного Ирана не является предлогом приезда Меркель в Россию, но несомненно этот вопрос будет обсуждаться лидерами государств.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM ранее, канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом. В Россию Ангелу Меркель пригласил президент Владимир Путин. Лидеры двух стран обсудят актуальные темы международной повестки дня.

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