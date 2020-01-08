Стамбул, Турция, , 16:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что «Турецкий поток» является беспрецедентным и уникальным проектом, об этом 8 января он заявил во время церемонии открытия «Турецкого потока» в Стамбуле.

«Теперь российский газ идет в Турцию по новому маршруту. Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система», — отметил глава государства.

Напомним, «Турецкий поток» — газопровод, пролегающий по дну Черного моря и проходящий через европейскую часть Турции. Целью проекта является улучшение газоснабжения Южной и Юго-Восточной части Евросоюза.

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