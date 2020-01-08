Киев, , 15:56 — REGNUM У официального Киева еще накануне не было никаких оснований принимать решение о прекращении полетов украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.

Об этом заявил журналистам на брифинге сегодня, 8 января, премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что резкое ухудшение ситуации в Иране произошло буквально в течение нескольких часов.

«Это вопрос часов… По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут», — уточнил украинский премьер.

Сейчас же, уточнил Гончарук, никакие украинские авиакомпании не будут работать в воздушном пространстве Ирана — «до выяснения обстоятельств, того что на самом деле там произошло».

ИА REGNUM напоминает, что самолет регулярного рейса «Тегеран — Киев» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» разбился сразу после взлета в Тегеране ранним утром 8 января. В результате крушения борта погибли 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа — представляющих 7 стран. Наибольшее число жертв — среди граждан Ирана и Канады.

За несколько часов до аварии Иран провел ракетную атаку по двум иракским базам, где располагаются американские военные.