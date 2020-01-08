Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала администрацию президента США Дональда Трампа не провоцировать Иран на насильственные действия. Обращение Пелоси опубликовано 8 января на её странице в социальной сети Twitter.

Спикер палаты представителей Конгресса США заявила, что продолжает внимательно следить за ситуаций в регионе после бомбардировок американских военных баз в Ираке. Она призвала администрацию Трампа обеспечить безопасность американских военнослужащих, прекратив «ненужные провокации».

«Америка и мир не могут допустить войны», — подчеркнула Пелоси.

Напомним, отношения США и Ирана резко обострились после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани 3 января. В ночь на 8 января военные иранского формирования Корпус стражей исламской революции нанесли ракетные удары по американским базам на территории Ирака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января Нэнси Пелоси заявила, что Демократическая партия США будет добиваться в Конгрессе ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в связи с резким обострением отношений с Ираном.

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