Дамаск, , 15:45 — REGNUM Американские войска покинули две свои военные базы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики и перемещаются в сторону Ирака. Об этом сегодня, 8 января, сообщает агентство SANA.

Сообщается, что порядка 40 военных грузовиков с военной техникой покинули военную базу «Хораб-Джейр» в провинции Хасеке и направляются в сторону границы с Ираком.

Также 50 грузовиков с военной техникой выехали с базы в городе Шаддади и направились к границе с Ираком — к КПП аль-Валид. При этом часть из этих грузовиков ранее прибыла на базу в Шаддади с юго-востока Сирии — из провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийские СМИ считают, что эти передвижения войск являются подготовкой к окончательному выводу оккупационных войск.