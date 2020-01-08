Эр-Рияд, , 15:37 — REGNUM Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Власти этих двух стран решили приостановить транзит своих танкеров через Ормузский пролив в виду возросших рисков безопасности из-за ракетного нападения Ирана на военные базы США в Ираке.

Напомним, что Иран атаковал американские военные базы в Ираке в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Точный ущерб, нанесенный иранской ракетной атакой американцам не известен.