Багдад, , 15:22 — REGNUM Официальный Багдад знал о подготовке ударов Ирана по военным американским базам и успел передать эту информацию США, что позволило избежать жертв. Об этом 8 января сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Несмотря на сообщения иранских СМИ о гибели как минимум 80 человек при ракетном ударе по американским базам, в США заявили о том, что в результате ударов никто не пострадал, кроме неизвестного количества граждан Ирака.

При этом ряд других государств, входящих в международную коалицию, также сообщил об отсутствии потерь среди своих военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что европейские страны — члены военного блока НАТО ждут, как именно США отреагируют на ракетные удары Ирана по американским военным базам на территории Ирака.