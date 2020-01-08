Оренбург, , 15:18 — REGNUM Военные запланировали на 2020 год крупные военные учения В Оренбургской области. Мероприятие пройдет в августе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального военного округа.

Учение проведёт 2-я гвардейская общевойсковая армия. К участию в учениях привлекут две мотострелковых бригады.

Как отметил командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Андрей Колотовкин, 2020 год будет не менее интенсивным и насыщенным для военнослужащих. В общей сложности запланировано около 40 крупных мероприятий боевой подготовки. Их проведут с учетом опыта, полученного в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

Добавим, 2-я Гвардейская общевойсковая армия является крупнейшим воинским формированием в Приволжском федеральном округе, входит в Центральный военный округ. Она включает в себя ракетные, артиллерийские, зенитные и мотострелковые соединения, которые дислоцируются в Самарской, Пензенской, Оренбургской областях, Удмуртии.

Читайте ранее в этом сюжете: Поездка Владимира Путина на учения в Оренбуржье — трансляция