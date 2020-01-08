Стамбул, Турция, , 15:15 — REGNUM Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле завершились. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что переговоры лидеров двух стран проходили в Стамбуле в закрытом режиме. Ни перед началом переговоров, ни после Путин и Эрдоган с прессой не общались.

Переговоры прошли на фоне обострения отношений между Ираном и США, которые балансируют на грани войны.

После переговоров должна начаться церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».