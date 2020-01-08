Мадрид, , 15:03 — REGNUM Присягу в качестве председателя правительства Испании принес генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес.

«Обещаю добросовестно и честно выполнять обязанности председателя правительства, преданно королю, соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции как основного закона государства», — заявил во время клятвы Санчес, положив при этом одну руку на конституцию страны.

Также он поклялся хранить тайну обсуждений Совета министров.

При этом новый председатель правительства Испании, как и летом 2018 года, присягал без распятия и Библии, его присягу принимал король Испании Фелипе VI.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны.