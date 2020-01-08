Киев, , 14:58 — REGNUM Судя по первым заявлениям, украинская власть не хочет всерьёз рассматривать версию, что самолёт, потерпевший крушение возле аэропорта Тегерана, мог быть сбит, заявил украинский политолог Николай Спиридонов.

«Наверное, чтобы не осложнять отношения с Ираном и США», — предположил эксперт.

Политолог предполагает, что планируется повесить всех собак на авиакомпанию МАУ и замять реальное расследование.

«Но будет ли молчать Коломойский?» — задается вопросом специалист.

ИА REGNUM напоминает, что посольство Украины в Иране изменило новость о крушении самолета. В первоначальном варианте было указано, что «версия теракта или ракетной атаки исключается», а в измененной редакции заявления дипломатического ведомства отмечается, что вся информация по причинам авиакатастрофы выясняется комиссией, а предыдущие комментарии «не были официальными».

Авиакомпания МАУ («Международные авиалинии Украины») принадлежит структурам украинского олигарха Игоря Коломойского. Сам бизнесмен катастрофу пока что не комментировал.