Брюссель, , 14:56 — REGNUM Европейские страны — члены военного блока НАТО будут ждать, как именно США отреагируют на ракетные удары Ирана по американским военным базам на территории Ирака. Об этом сообщают СМИ Евросоюза со ссылкой на источники в Брюсселе.

Источники отмечают, что власти США никак не консультируются со своими союзниками по Североатлантическому альянсу относительно действий против Исламской Республики Иран. В связи с этим европейские союзники по НАТУ ждут реакции из Вашингтона.

Ранее генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти США никак не обсуждали с союзниками по альянсу свои планы убить генерала иранского спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Напомним, что после убийства Сулеймани пообещали «страшно» отомстить США. В ночь на 8 января иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по двум американским базам по территории Ирака. Президент США Дональд Трамп на это заявил, что «всё в порядке», и напомнил, что американские войска — сильнейшие в мире.