Тегеран, , 14:54 — REGNUM Атомная иранская промышленность будет работать без ограничений в мирном русле. Об этом 8 января заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Тегеран объявил всему миру, что отныне деятельность Организации атомной энергии Ирана ничем не ограничена», — приводит слова президента Ирана его пресс-служба.

Также Рухани указал, что пятый этап сокращения иранским правительством своих обязательств в рамках ядерной сделки явился важной вехой на пути развития программы мирного атома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что американская армия потеряет возможность базироваться на Ближнем Востоке, что станет для США ответом Ирана на убийство главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.