Вильнюс, , 14:42 — REGNUM За несколько часов до начала ракетного обстрела Ираном баз США в Ираке солдаты были выведены в безопасные резервные лагеря. Об этом сегодня, 8 января, на пресс-конференции в правительстве Литвы заявили министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и глава генштаба армии Литвы Гинтаутас Зянкявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Все солдаты вчера вечером покинули базу, были передислоцированы в запасной район — была получена информация о возможной угрозе баллистическими ракетами всем базам. Сегодня утром все солдаты в безопасности вернулись на базу «Айн аль-Асад», — сказал Зянкявичюс. На просьбу уточнить, означает ли это, что руководство базы знало о готовящейся атаке, он ответил утвердительно. По его словам, литовские солдаты покинули базу за 4−5 часов до ракетного удара. При этом, по его словам, сами ракеты попали в базу, но к человеческим жертвам не привели.

В свою очередь Кароблис отметил, что литовские солдаты в Ираке занимаются обучением местных вооружённых сил, но эта программа в настоящий момент приостановлена. Из-за этого литовские военнослужащие автоматически не будут покидать Ирак, а возвращены в Литву будут только после совместного решения коалиционных сил под руководством США.

В Ираке в настоящий момент служат 13, а не 15 солдат, уточнил литовский министр. Два инструктора покинули страну ранее из-за приостановки обучающей программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по военным базам США в Ираке как месть за убийство США 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.