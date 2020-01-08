Эль-Кувейт, , 14:52 — REGNUM Сообщение о выводе из страны правительством Кувейта американских войск неверно, так как аккаунт кувейтского агентства KUNA в социальной сети Twitter был взломан. Об этом 8 января говорится в новом сообщении KUNA в социальной сети Twitter.

«Агентство KUNA подтверждает, что оно не транслировала никаких новостей о выводе войск США», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Также в нем подчеркивается необходимость исследования достоверности распространяемой информации и новостей и их передачи, а также обеспечения получения информации из ее правильных и официальных источников.

Отметим, ранее в официальном Twitter кувейтского агентства KUNA появилась информация о том, что правительство Кувейта получило от США письмо, в котором оно уведомляется о выводе войск США из страны.