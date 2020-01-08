Тегеран, , 14:16 — REGNUM Официальный Тегеран готов к принятию ещё более решительных мер в случае, если США решат ответить на ракетный удар по их военным базам в Ираке. Об этом 8 января сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, его слова приводит агентство ISNA.

«Если США решат ответить на это (ракетный удар по базам США в Ираке — ред.), мы примем более действенные контрмеры», — заявил Рабии и добавил, что удары были законным правом Ирана.

Также он выразил благодарность КСИР за точную операцию, при которой атака на военную базу США была проведена в тот момент, когда база не могла обороняться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудникам посольства США в Иордании рекомендовали не покидать территорию дипломатического представительства после иранского ракетного удара по американским военным базам в соседнем Ираке.