Амман, , 14:07 — REGNUM Сотрудникам посольства США в Иордании рекомендовали не покидать территорию дипломатического представительства после иранского ракетного удара по американским военным базам в соседнем Ираке. Об этом сообщает Associated Press.

Издание отмечает, что посольство США в столице Иордании Аммане продолжает работу. Сотрудникам посольства рекомендуется оставаться на его территории и не отпускать детей в школу. Меры предосторожности приняты в связи с атакой на американские военные базы в Ираке, граничащем с Иорданей.

Напомним, 3 января вооруженные силы США нанесли ракетный удар по иранским военным автомобилям в районе аэропорта Багдада. При ракетном ударе погибло несколько человек, включая высокопоставленного иранского военного генерала Касема Сулеймани.

В ночь на 8 января были произведены ракетные удары по американской военной базе Айн аль-Асад на территории Ирака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января ответственность за обстрел американской военной базы в Ираке взял на себя Корпус стражей Исламской революции. В заявлении иранского военного формирования говорится, что эта атака стала ответом на убийство генерала Сулеймани.