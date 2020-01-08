Тегеран, , 14:05 — REGNUM Американская армия потеряет возможность базироваться на Ближнем Востоке, что станет для США ответом Ирана на убийство главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом 8 января заявил президент Ирана Хасан Рухани, его слова приводит агентство Reuters.

«Вы в случае с генералом Сулеймани отрезали руку. Мы же — отрежем вам ноги в нашем регионе», — заявил президент Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракетные удары обрушились на крупнейшую в Ираке американскую базу Айн аль-Асад. Позднее иранские средства массовой информации сообщили, что в результате ракетного удара Ирана по американским базам на территории Ирака погибли по меньшей мере 80 человек.