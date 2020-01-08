Донецк, , 13:59 — REGNUM Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова напомнила, кто именно затягивает процесс разведения сил в Донбассе. Слова главы внешнеполитического ведомства ДНР приводит 8 января «Донецкое агентство новостей».

ИА REGNUM напоминает, ранее в интервью немецким средствам массовой информации министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если в текущем году будет слишком долго происходить разведение сил в Донбассе и не состоятся выборы на территории ДНР и ЛНР, то будут рассмотрены альтернативные Минским соглашениям варианты, а именно — «миротворческая миссия».

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Никонорова отметила в отношении заявления Пристайко «о затягивании процесса разведения», что глава украинского внешнеполитического ведомства в данном случае охарактеризовал именно то, «чем занимается украинская сторона», отметив, что именно Киев «регулярно саботирует и затягивает выполнение своих обязательств».

Глава внешнеполитического ведомства ДНР в связи с этим напомнила, что на прошедшем заседании трехсторонней контактной группы в Минске республика, в отличие от украинской стороны, представила свои предложения «по трем новым участкам разведения сил и средств в рамках выполнения поручений по итогам нормандского саммита», в то время как представители Киева «ни словом не обмолвилась о своих предложениях».