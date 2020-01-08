Иерусалим, , 13:55 — REGNUM Каждый, кто решится напасть на Израиль, получит в ответ сокрушительный удар. Об этом 8 января заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время своего выступления в Иерусалиме на конференции, которая посвящена доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

«Мы твердо стоим перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить. Любой, кто нападет на нас, получит сокрушительный удар», — заявил Нетаньяху на форуме, трансляция его выступления велась в режиме онлайн.

Также он отметил, что Израиль является «устойчивым якорем в бурных водах» ближневосточного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ситуация, которая в настоящее время складывается вокруг Ирана, ведёт к срыву усилий последних лет по общей стабилизации региона и борьбе с исламистской террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).