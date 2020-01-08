Стамбул, Турция, , 13:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин проводит закрытые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее предполагалось, что перед началом переговоры президенты скажут несколько слов журналистам, однако лидеры двух стран сменили формат — никакого общения с журналистами не было и переговоры проходят полностью в закрытом режиме.

Известно, что главной темой этих переговоров является непростая ситуация на Ближнем Востоке, где Иран и США находятся на грани войны. В ночь на 8 января иранские вооруженные силы атаковали две американские военные базы на территории Ирака. атака была осуществлена с помощью ракет малой дальности. О потерях американских военных точной информации нет.

Стоит отметить, что сегодня в Стамбуле также должан состоятся церемония запуска в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». В церемонии примут участие лидеры России и Турции.