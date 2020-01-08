Стамбул, Турция, , 13:36 — REGNUM Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» начнется сегодня, 8 января, в 15:00 по московскому времени в Стамбуле.

Мероприятия с участием президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в конгресс-центре «Халич».

На сцене конгресс-центра установили две трубы — одна из Анапы, а вторая из турецкого города Кыйыкей. По задумке организаторов, президенты Путин и Эрдоган повернут вентиль, и трубы соединятся.