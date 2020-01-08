Брюссель, , 13:34 — REGNUM Ситуация, которая в настоящее время складывается вокруг Ирана, ведёт к срыву усилий последних лет по общей стабилизации региона и борьбе с исламистской террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 8 января заявил журналистам в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Одно нам ясно — текущие события ставят под угрозу усилия последних лет (для стабилизации в регионе), а также имеют последствия для важной работы коалиции против «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение об эвакуации военных Словении с американских военных баз в Ираке, которые находятся там в составе миссии НАТО, принял после сообщений об ударах Ирана глава словенского военного ведомства Карл Эрьявец.

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