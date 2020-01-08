Таллин, , 13:29 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вернула российскому посольству бутылку крымского шампанского, подаренную ей на 50-летие. 8 января об этом сообщает издание Eesti Ekspress.

Керсти Кальюлайд отмечала 50-летие 30 декабря 2019 года. По данным издания, от российского посольства в Эстонии ей были направлены цветы, шоколад и бутылка крымского вина. Президент приняла шоколад и цветы, однако крымское шампанское было возвращено из офиса президента в посольство России.

Напомним, Кальюлайд занимает должность президента Эстонии с 10 октября 2016 года. Она неоднократно заявляла о необходимости продления антироссийских санкций Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, декабре 2019 года президенты Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз не отменять антироссийские санкции до «полного выполнения Минских соглашений».