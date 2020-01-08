Любляна, , 13:26 — REGNUM Решение об эвакуации военных Словении с американских военных баз в Ираке, которые находятся там в составе миссии НАТО, принял после сообщений об ударах Ирана глава словенского военного ведомства Карл Эрьявец. Об этом 8 января говорится в сообщении на официальном сайте минобороны Словении.

«В связи с атакой на аэропорт Эрбиля министр обороны Карл Эрьявец решил вывести шестерых словенских военнослужащих, принимающих участие в операции «Непоколебимая решимость», из района ее проведения», — говорится в опубликованном заявлении.

Также в нем указывается, что информация об этом решении доведена до президента Словении Борута Пахора, который является верховным главнокомандующим ВС страны, а также до премьер-министра республики Марьяна Шареца.

Кроме этого, указывается, что никто из военнослужащих Словении не пострадал от ударов Ирана по военным базам США в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высший руководитель (рахбар) Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что иранский ракетный удар по американским военным базам в Ираке — это пощечина США.

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