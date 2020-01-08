Тегеран, , 13:15 — REGNUM Министр обороны Исламской Республики Иран бригадный генерал Амир Хатами заявил, что его страна может предпринять дополнительные военные действия против США в зависимости от того, как американцы решат ответить на иранскую ракетную атаку по американским базам в Ираке. Об этом сегодня, 8 января, сообщают иранские СМИ.

Хатами заявил, что при атаке на американские военные базы в Ираке вооруженные силы Ирана использовали ракеты малой дальности. Он выразил надежду, что данная атака станет памятным уроком для Соединенных Штатов.

«Мы использовали ракеты малой дальности… Я надеюсь, что это будет памятный урок для Америки», — сказал глава минобороны Ирана.

При этом он не исключает, что Ирану придется предпринять дополнительные военные действия против США, если Вашингтон решится на ответные действия.

«Реакция Ирана будет пропорциональна тому, что сделает Америка», — сказал Хатами.