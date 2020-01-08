Рига, , 13:18 — REGNUM Отношения прибалтийских стран с Россией зависит от политики США. Об этом 8 января рассказал бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции», — приводит его мнение на эту тему «Российская газета».

Также он привел в качестве примера американские санкции в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток-2».

«США правят санкциями, они ведут себя как полицейский», — отметил Юрканс и уточнил, что, по его мнению, пока доллар «царствует» в мировой экономике, США будут использовать данный рычаг.

Также он высказал предположение, что в будущем Евросоюз, куда в настоящее время входит Латвия, прекратит своё существование и тогда стране придется делать выбор «с кем дружить».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января латвийская государственная железнодорожная компания «Pasažieru vilciens» (Пассажирские перевозки) присоединилась к международной европейской сети продажи единых железнодорожных билетов.