Тегеран, , 13:04 — REGNUM Высший руководитель (рахбар) Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что иранский ракетный удар по американским военным базам в Ираке — это пощечина США. Об этом сегодня, 8 января, сообщает агентство IRNA.

«Произошедшее вчера — это пощечина США. Америка является источником бед в регионе. Все американские военные должны срочно покинуть регион», — сказал Хаменеи.

Он подчеркнул, что все народы Ближнего Востока отвергают присутствие США в регионе.

Кроме того, рахбар подчеркнул, что осуществленные ракетные удары не являются равнозначным ответов на убийство американцами командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани.