Киев, , 12:56 — REGNUM Украина ожидает «полной открытости» со стороны Ирана в ходе расследования крушения самолета авиакомпании МАУ, заявил в своем комментарии представитель партии «Слуга народа», глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Политик отметил, что любые претензии к украинской авиакомпании из-за авиакатастрофы самолета в Иране — безосновательны.

«Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ», — подчеркнул Яременко.

Он отметил, что 13 января комитет Рады по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию об авиакатастрофе и рассмотрит вопрос ситуации вокруг Ирана в целом.

«Дать полный и честный ответ на вопрос о причинах катастрофы так же важно, как и минимизировать страдания родственников жертв», — призвал украинский депутат.

ИА REGNUM напоминает, что озвученная в настоящий момент предварительная причина катастрофы — возгорание двигателя из-за технической неисправности. В свою очередь, в МАУ заявили, что это был один из лучших самолетов авиакомпании, последнюю проверку прошел всего год назад — 6 января 2019 года. Расследование будет проводить Иран, так как катастрофа произошла на его территории.