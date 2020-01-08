Анкара, , 12:52 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запретил США использовать авиабазу «Инджирлик» в случае, если США начнут наносить удары по территории Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 8 января, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники.

Эрдоган предупредил американцев, что авиабаза «Инджирлик», расположенная недалеко от турецкого города Адана, не может быть использована США для нанесения ударов по территории Ирана.

Если Вашингтон откажется выполнять это требование, то турецкие вооруженные силы заблокируют авиабазу «Инджирлик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как президент США Дональд Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани. Иран в ответ нанес ракетные удары по двум американским военным базам на территории Ирака. Точных данных об ущербе, нанесенном американским войскам в результате этой атаки, пока нет.