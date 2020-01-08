Берлин, , 12:53 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты своих самолётов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Также отмечается, что такая приостановка связана с обострение ситуации в регионе в связи с ударами Ирана по военным базам США в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай призывает к сдержанности и диалогу для разрешения разногласий призывает все стороны после обстрела Ираном американских военных баз в Ираке.