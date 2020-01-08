Владимир Путин запускает в Стамбуле «Турецкий поток» — трансляция

Сегодня, 8 января, президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Также в церемонии примут участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Проект «Турецкий поток» представляет из себя газопровод, который состоит из двух ниток. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая нитка будет использоваться для поставок российского газа в Турцию, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Российская сторона рассчитывает, что газ по второй нитке «Турецкого потока» дойдет до Греции, Италии, Болгарии, Сербии и Венгрии.

Газопровод «Турецкий поток» — это часть долгосрочной стратегии Российской Федерации по избавлению от необходимости прокачивать российский газ через украинскую газотранспортную систему.