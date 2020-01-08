Москва, , 11:53 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») соболезнует родным и близким погибших в авиакатастрофе над Ираном и поддерживает Украину.

«Я соболезную каждому человеку, понесшему такую утрату, всему украинскому народу и руководству страны. Между нашим народом нет границ — мы один народ, поэтому это и наша боль… Мы поддерживаем Украину и скорбим вместе с ней», — отметила Поклонская в соцсети.

Она видит негативную тенденцию вокруг ситуации на Ближнем Востоке.

«В последнее время мы наблюдаем, как искусственно разгорается военный конфликт на Ближнем Востоке: вначале американские военные без суда и следствия убивают иранского генерала Касема Сулеймани, затем отдаётся приказ о приведении американских войск в полную боевую готовность. И вот сегодня ночью — эта трагедия. С учётом такой предыстории появляются определённые мысли, что причиной крушения самолёта и гибели людей является не техническая неисправность, а огромное желание кого-то разжечь крупномасшабную войну», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия с крушением украинского Boeing 737 в небе над Ираном унесла жизни 177 человек.