Москва, , 11:45 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовала российским авиакомпаниям не пользоваться воздушным пространством над Исламской Республикой Иран, Ираком, а также над персидским и Оманским заливами из-за существующих рисков для безопасности. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Росавиации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того, как американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани, отношения между Ираном и США накалились до предела. В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство Сулеймани. Были нанесены ракетные удары по двум американским базам на территории Ирака.

Обстановка в регионе накаляется и дальнейшее развитие событий трудно предугадать.

Кроме того, сегодня в Иране разбился украинский пассажирский самолет Boeing 737. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Все кто находился на борту погибли.