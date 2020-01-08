Москва, , 11:35 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что Ирану следует предпринять ряд совместных с Россией действий для обеспечения безопасности страны.

«На наш взгляд , целесообразно руководству Ирана заключить договор с Россией, закупить последние средства ПРО, разместить наши военные базы на территории Ирана и закрыть небо, чтобы ничто не угрожало этой стране», — написал Жириновский в Телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия с крушением украинского Boeing 737 в небе над Ираном унесла жизни 177 человек.