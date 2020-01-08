Москва, , 11:28 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает актуальным перевод ООН в Европу.

«Необходимо поставить вопрос о переводе ООН в Европу: в Прагу, Минск или Москву», — отметил парламентарий в своем Телеграм-канале.

В качестве аргумента для переноса международной организации Жириновский назвал тот факт, что «США мешают работе этого важного международного органа, не дают визы дипломатам, нарушая обязательства принимающей стороны, фактически блокируют работу ООН».

В целом, по его мнению, человечество устало от США.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме не исключали отмены визитов в США из-за скандалов с невыдачей Америкой виз депутатам для участия в межпарламентских мероприятиях.