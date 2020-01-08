Вильнюс, , 11:20 — REGNUM На одной из военных баз в Ираке, по которым Иран нанёс ракетный удар, служат литовские солдаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 января. Военнослужащие, по данным литовского минобороны, служат на базе Айн аль-Асад.

«После ночного обстрела в Ираке, когда со стороны Ирана были выпущены ракеты по военным базам коалиции под руководством США, военный штаб армии Литвы получил сообщение от литовских военнослужащих — они в безопасности. Больше информации будет представлено позже», — говорится в заявлении минобороны Литвы.

На базе служит шесть литовских военнослужащих, всего в Ираке — 15 литовских солдат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по военным базам США в Ираке как месть за убийство США 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. О точном ущербе ракетного обстрела в настоящий момент не сообщается.