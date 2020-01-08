Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео приглашен в Конгресс на слушания по Ирану. Соответствующее письмо к нему 8 января направил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел, текст документа обнародован на официальном сайте комитета.

«Комитет хотел бы знать, почему администрация Трампа считает, будто ее кампания по максимальному давлению на Иран и недавние авиаудары должны привести Тегеран за стол переговоров для деэскалации напряженности в регионе», — говорится в опубликованном письме.

Также в нем отмечается, что целью данных слушания является выполнение надзорных функций конгресса по региональной стратегии США в Иране и на Ближнем Востока, и кроем этого — политики и юридических представлений, исходя из которых исполнительная власть использовала военную силу в отношении Касема Сулеймани, ополченцев-шиитов и других целей в Ираке и во всем регионе.

При этом сам госсекретарь пока не ответил на данное приглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в иранских СМИ появилась информация, что в результате ракетного удара Ирана по американским базам на территории Ирака погибли по меньшей мере 80 человек.

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