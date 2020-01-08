Москва, , 10:55 — REGNUM В Госдуме предостерегли от использования крушения украинского Boeing 737 в небе над Ираном в политических целях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, трагедия с крушением украинского Boeing 737 в небе над Ираном унесла жизни 177 человек. В Госдуме соболезнуют родным и близким погибших.

«Причины катастрофы еще только будут анализироваться. И здесь нельзя допустить использования трагедии в политических целях, опуститься до голословных обвинений Тегерана или упражнений в антииранском красноречии», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в Twitter.

Парламентарий призвал дождаться результатов расследования.