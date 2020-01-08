Лондон, , 10:40 — REGNUM Цена на нефть марки WTI стала выше $65 за баррель после сообщений о нанесении Ираком ракетных ударов по военным базам США. По данным лондонской биржи The ICE, цена февральских фьючерсов достигла $65,46 за баррель.

Также уточняется, что данный рост составил около 4,40%. При этом в настоящее время цена нефти WTI опустилась до $63,11 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что американская база Айн аль-Асад на территории Ирака была подвергнута ракетно-воздушным ударам КСИР в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в рамках военной операции «Мученик Сулеймани».

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