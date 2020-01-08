Багдад, , 09:39 — REGNUM Командование вооруженных сил Ирака заявило, что в результате ракетных ударов Исламской Республики Иран по американским военным базам на иракской территории ни один из иракских военнослужащих не пострадал.

Напомним, что в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство американцами генерал-майора Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Кудс» КСИР.

С территории Ирана по как минимум двум американским базам на территории Ирака был нанесен ракетный удар.

Стоит отметить, что американские войска находятся на базах совместно с иракскими войсками. Однако командование ВС Ирака утверждает, что в результате ракетного удара никто из иракских военнослужащих не пострадал.

Иранские СМИ сообщают о как минимум 80 погибших в результате ракетной атаки. Америкакнские СМИ сообщают, что среди военных США потерь нет. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» утверждает, что был уничтожен американский военный самолет.