Тегеран, , 09:28 — REGNUM Иранские средства массовой информации утверждают, что в результате ракетного удара Ирана по американским базам на территории Ирака погибли по меньшей мере 80 человек. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции возмездия за убийство американцами генерал-майора Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» КСИР.

По имеющимся данным, ракетный удар с территории Ирана был нанесен по двум американским военным базам в Ираке — «Эйн-аль-Асад», которая расположена на западе страны и по базе в Эрбиле.

Президент США Дональд Трамп после ракетных атак заявил, что «все в порядке» и напомнил, что американская армия — сильнейшая в мире.

Американский телеканал Fox News заявил, что, по предварительной информации, среди американцев жертв по итогам ракетного удара нет.