Киев, , 09:42 — REGNUM На Украине должен появиться закон, согласно которому отрицание того, что российский Крым является якобы украинской территорией должно быть наказуемым. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады предыдущего созыва, а также бывший член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза. Об этом депутат написал 7 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Береза отметил, что те, кто не согласны с тем, что Крым якобы является украинской территорией или сомневаются в этом являются врагами. «А с врагами не церемонятся, если хотят сохранения Украины», — отметил политик, добавив, что если в данном случае речь идет об иностранных гражданах, то их не нужно пускать на Украину.

«А вот что делать с теми, кто имеет украинский паспорт и при этом не нарушать законы Украины, я пока не знаю. Хотя есть идея. Закон поменять. В Израиле есть наказание за отрицание Холокоста. В Украине должен появиться закон карающий за отрицание принадлежности Крыма к Украине. Должен быть закон и он должен исполняться», — подчеркнул депутат.

ИА REGNUM напоминает, ранее в Киеве произошла провокация, в ходе которой сторонники одной из так называемых украинских общественных организаций сорвали встречу российского блогера Александры Митрошиной со своими подписчиками. «Активисты» по их словам пытались задать Митрошиной вопрос «чей Крым?», однако позже возникла драка и виновников срыва мероприятия забрали в отделение полиции.

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